Nelle ultime estati l’Aspromonte è stato colpito da pesantissimi incendi che hanno danneggiato pesantemente aziende agricole e imprese. A distanza di mesi, i proprietari dei terreni distrutti dai roghi chiedono il conto delle promesse fatte e non mantenute: dove sono finiti i ristori? Finita la stagione del fuoco, a infiammare la Calabria ci pensano adesso le polemiche. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite collegato con lo studio l'imprenditore Francesco Saccà. Inviato a Roghudi Tonino Raco: con lui Domenico Penna, sindaco di Roccaforte del Greco, e Luca Lombardi, guida del Parco Nazionale d'Aspromonte. Appuntamento alle 14.30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.