Le classi dirigenti della politica, dell’editoria, del mondo economico e di quello culturale godono di pessima reputazione. Così come i magistrati. L’autorevolezza di chi, a vario titolo, dovrebbe orientare l’opinione pubblica ed il consenso, sconta nel Bel Paese un vertiginoso calo dell’indice di gradimento. Al netto di alcune splendide eccezioni. Non ci resta che confidare nel talento di gregari, “macchinisti e affini” invocati, in tempi non sospetti, dal nobile Antonio de Curtis, a bordo di un treno italiano. Ampio spazio anche ai temi più caldi dell’attualità politica: Autonomia differenziata (che ormai è legge) e Riforma del Premierato (licenziata dal Senato della Repubblica).

Gli ospiti

Se n'è discusso a Perfidia, trasmissione condotta e curata da Antonella Grippo, nella puntata "I fuochisti di Totò". Ospiti: Angelo Bonelli (Alleanza verdi e sinistra), Domenico Furgiuele (Lega), Pasquale Tridico (Europarlamentare), Flavio Stasi (sindaco di Corigliano-Rossano). In studio sono stati presenti Stasi, Tridico e Brutto. In collegamento Furgiuele e Bonelli.

Dove seguire Perfidia

