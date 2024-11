Le proteste dei sindaci calabresi contro l’autonomia differenziata in Calabria, sembra che non abbiano convinto il resto del sistema regionale delle istituzioni. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha votato a favore del Ddl Calderoli nella conferenza stato regioni, seguito dalla maggioranza di centrodestra al Consiglio Regionale.

I sindaci del centrodestra hanno ritenuto di non partecipare alla manifestazione a Napoli qualche giorno fa. E anche nel mondo accademico, le posizioni sono articolate. Pasquale Motta ne parlerà nella puntata di oggi di Dopo la notizia con Ettore Jorio docente Unical.

L'appuntamento con il programma condotto da Pasquale Motta è fissato come al solito alle 14:30.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.