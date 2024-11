"Avrei voluto scriverti cantando" è l'ultima fatica letteraria del caccuriano Olimpio Talarico, scrittore calabrese, il cui amore per la propria terra trasuda da ogni riga della sua talentuosa opera letteraria.

Il romanzo uscirà nelle librerie a fine mese, ma sarà presentato in anteprima a Dopo la notizia, il format d'informazione di LaC Tv condotto da Pasquale Motta, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.