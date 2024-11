Il caso Baker Hughes, con l'investimento (per ora sfumato) al porto di Corigliano Rossano continua a essere al centro del dibattito e del fuoco incrociato tra istituzioni, politica e sindacati. Dentro la notizia accende ancora una volta i riflettori sulla vicenda, dopo avere ospitato nei giorni scorsi l'assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì. In studio, oggi, ci sarà il sindaco della città ionica Flavio Stasi, che offrirà il suo punto di vista su quanto fatto e su quanto ancora si potrà fare. Ma non solo. Perché la puntata sarà occasione per volgere uno sguardo più ampio ai temi che riguardano il territorio della Sibaritide e la politica regionale.

Il format di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri andrà in onda, come sempre alle 13 in diretta sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.