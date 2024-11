È caos a Crotone sulla bonifica del sito industriale. Il commissario Errigo assicura che i lavori partiranno entro sei mesi, ma non si sa ancora dove verranno smaltiti i rifiuti pericolosi. Il rischio è che rimangano in Calabria. Insomma, la situazione sulla bonifica è ancora avvolta nell'incertezza. Eni intransigente, si oppone, dichiarando la mancanza di discariche adeguate in Italia ed Europa. Ne parleremo nella puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda oggi alle 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato dal capoluogo pitagorico Salvatore Bruno che avrà come ospite il sindaco Vincenzo Voce. In collegamento l'ex governatore calabrese Mario Oliverio, che nei giorni scorsi è intervenuto sulla questione.

