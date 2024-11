Su LaC Tv andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 l'ultima puntata di "11 in campo", il programma calcistico ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione del giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda. In studio insieme a Maurizio Insardà ci saranno il direttore sportivo Giuseppe Ursino e l'ex arbitro Mario Palmieri.

Si chiude la stagione dedicata alla Serie B con la terza squadra che ieri ha conquistato la Serie A battendo nella gara di ritorno la Cremonese. Il nord protagonista del campionato con le promozione di Parma, Como e appunto Venezia. Sarà anche la puntata delle pagelle e, inoltre, si parlerà anche del futuro della serie B. Ospite dell'ultimo appuntamento con il programma condotto da Maurizio Insardà sarà il direttore sportivo Carlo Osti.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.