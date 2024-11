Ultimo appuntamento domenica alle ore 21 con la prima stagione di Calabresi in Argentina. Vi racconteremo quella che fu la principale struttura di accoglienza per gli emigranti, l'Hotel de Inmigrantes: una delle due principali strutture del mondo, insieme a Ellis Island di New York.

Costruita nel 1911, fu capace di ricevere e ospitare alcune migliaia di emigranti ogni giorno, visto che nel porto di Buenos Ares situato sul Rio de la Plata, arrivavano quasi ogni giorno tre navi, da molti Paesi del mondo. A quell’epoca, l’Europa viveva tempi di guerre e carestie.

Questa struttura che come vedremo era all’avanguardia quel tempo permetteva di avere un impatto soft con il nuovo mondo, c’era il vitto e l’alloggio per tutta la gente che arrivò qui sino al 1952, anno in cui chiuse le sue porte. All’interno oggi c’è anche il Museo de la Emigracion voluto dal professor Fernando Ochoa de Eguileor, che mostra in maniera nitida la grandiosa storia del fenomeno più importante :la storia dell’emigrazione.

Appuntamento domenica alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.