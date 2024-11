Vola, vola LaC dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Ogni settimana raggiungeremo i giovani calabresi nel mondo, i talenti che si affermano, che lavorano, che sudano, ma che anche si divertono lontani ma felici per avere realizzato i loro sogni. Sono i talenti di Calabria, di una terra che non finisce mai di stupire, ragazzi che troviamo in ogni angolo del mondo. Con “Calabresi nel mondo”, LaC vola dall’aeroporto internazionale di Lamezia e raggiunge Manhattan, Marrakech, l’Australia, l’Ecuador, Lugano, Parigi, l’Olanda, ogni settimana per dialogare, ragionare, raccontarsi con i nostri giovani.

Un collegamento settimanale di Franco Laratta e Palma Serrao che porta alla luce il coraggio e la nobiltà d’animo di tanti ragazzi che hanno sfidato le distanze di migliaia di chilometri, per raggiungere terre lontanissime e luoghi spesso inarrivabili, ma anche città europee, metropoli internazionali, centri d’affari, di commerci, di interessi. E loro, i nostri giovani calabresi, in punta di piedi sono andati per realizzare i loro sogni. E la notizia bella e che ognuno di questi ragazzi vi racconterà la soddisfazione di aver ottenuto i risultati preposti, ma ovviamente con quel pizzico di nostalgia per i sapori, i profumi, le bellezze, gli affetti che li legano sempre e comunque alla Calabria.

L'appuntamento con la prima puntata è sabato 6 luglio alle ore 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.