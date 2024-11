La Calabria alla Bit, una puntata de LaCapitale Speciale, per raccontare come la Regione si è raccontata alla tre giorni di eventi alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con un bellissimo stand ecocompatibile che ha ospitato attori, registi e musicisti, ma anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Tre panel hanno arricchito la discussione su un nuovo tipo di turismo di cui la Calabria vuole diventare protagonista nel Mediterraneo: un turismo lento ed esperienziale, l’esperienza della scoperta di luoghi che non sono ancora preda del turismo di massa e del marketing.

Un panel sul racconto del territorio attraverso il cinema, con ospiti Alessandro Preziosi, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il regista Mimmo Calopresti e il musicista Sergio Cammariere; un incontro con il direttore strategico del Gruppo Pubbliemme-Diemmecom Paola Bottero, dove il direttore di Lonely Planet Angelo Pittro e l’autore Denis Falconieri hanno parlato della guida dedicata alla Calabria, che svela itinerari nascosti e da scoprire nei borghi, nei tre Parchi Nazionali, quello del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte, il Parco Regionale delle Serre, l’area marina protetta Capo Rizzuto; una discussione, moderata dal direttore editoriale del Network LaC Alessandro Russo, con Pierachille Lanfranchi, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Borghi più belli d’Italia, Simona Colotta, sindaco di Oriolo, Giuseppe Ranù, sindaco di Rocca Imperiale, Antonio Favoino, assessore al Turismo di Rocca Imperiale e vice coordinatore dei Borghi più belli di Calabria. Il racconto sul turismo responsabile è stata anche l’occasione per presentare il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia in programma nel 2024 ad Oriolo e a Rocca Imperiale.

«Abbiamo raccontato una Calabria lontana dai circuiti di massa» ha detto il presidente Occhiuto «dobbiamo lavorare per farla diventare una meta turistica di serie A, dobbiamo migliorare l’offerta ma soprattutto il sistema dei collegamenti, consentendo magari ai turisti di Tropea di muoversi facilmente per andare a Reggio per vedere i Bronzi. Questi sono i nostri obiettivi, stiamo lavorando per questo. Bisogna investire perché i turisti che vengono nella nostra regione, ritornino potendo dire di aver fatto un’esperienza straordinaria. Aiutatemi a portare avanti una narrazione della Calabria finalmente nuova».

La puntata è disponibile su LaC Play.