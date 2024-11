Ospite in studio il geologo e ricercatore del Cnr Carlo Tansi: con lui approfondiremo le cause della siccità che sta colpendo il Sud Italia e gli scenari futuri. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

È ancora allarme per la crisi idrica che sta colpendo la Calabria così come tutto il Sud Italia. La carenza d’acqua sta mettendo in ginocchio l’agricoltura, minacciando mesi e mesi di lavoro. Poche piogge, mentre il caldo diventa sempre più anomalo. Cosa sta succedendo?

Ne parliamo oggi a Dentro la notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite nei nostri studi di Cosenza Carlo Tansi, geologo e ricercatore del Cnr.

Appuntamento alle 13 in punto sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.