Sabato 5 ottobre, su LaC On Air, tredicesima puntata di "Grand Terroir", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese.

La tredicesima puntata è stata registrata a Casignana (costa jonica reggina), nell'azienda Ceratti situata proprio accanto all'area degli scavi archeologici della famosissima Villa Romana. Grand Terroir ha seguito la prima fase della produzione del celebre vino passito Greco di Bianco Dop, corrispondente all'appassimento al sole dei grappoli del vitigno autoctono che dà vita a questo prezioso prodotto enologico. Il titolare dell'azienda, Umberto Ceratti, ha spiegato a Massimo Tigani Sava gli antichi "segreti" del Greco di Bianco. A proposito: non si confonda il vitigno Greco Bianco della Greco di Bianco Dop (che appartiene alla famiglia delle Malvasie), con il Greco Bianco della Dop Cirò destinato, invece, alla produzione di vini fermi e secchi. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.