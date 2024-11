Call center, torna la speranza per i lavoratori? Se ne discuterà oggi nell’ambito della puntata odierna di Dentro la notizia, trasmissione di approfondimento in onda dalle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Ospiti di Pier Paolo Cambareri, in collegamento Skype, Daniele Carchidi, Slc Cgil nazionale. In studio Francesca Boschelli, lavoratrice. Ad arricchire l’appuntamento, la scheda introduttiva a cura del giornalista Salvatore Bruno.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con Dentro la notizia è, come di consueto, alle 13 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.