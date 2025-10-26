Da sempre appassionato di tecnologia, diventa perito tecnico ed esercita per quattro decenni, soprattutto nella nota società Olivetti. Ma il 31 marzo 2025 segna nella vita di Francesco Scarpino una data epocale: quella in cui chiude il grosso libro che contiene i suoi ultimi quarant’anni di carriera e inizia un nuovo capitolo, scritto sulla corteccia del legno che ha iniziato a lavorare.

Sì, perché Francesco ha deciso di portare avanti la sua passione per il lavoro artigianale, trasformando il legno in opere d’arte che raffigurano barche, casette, penne (famosa quella donata al compianto Papa Francesco). Ogni scarto di legno ha un’anima che l’ormai noto artigiano del quartiere Siano di Catanzaro ha intenzione di far emergere visivamente con i suoi lavori raffinati.

La sua storia raccontata nel format a cura di Saverio Caracciolo, LaC Storie, che andrà in onda oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 12 su LaC Tv canale 11 DTT (e subito dopo disponibile su LaCPlay).