I tumori nel territorio della Sibaritide sono aumentati del 30% dopo il Covid. Il dato non tiene conto delle neoplasie del sangue (leucemie, mielomi, linfomi) per la mancanza di un ematologo nel reparto. Da qui l’esigenza di frenare l’emigrazione anche sul fronte diagnostico. Ne parleremo a Talking in onda mercoledì 15 marzo 2023 alle 23.30 su Lactv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.

Da più tempo è in atto la protesta di Saverio Forciniti, paziente oncologico pronto a incatenarsi davanti alla sede della Cittadella di Catanzaro perché inascoltato rispetto alla richiesta di istituire una Pet (strumento diagnostico che offre informazioni su patologie di organi o tessuti del corpo con precisione) nel presidio spoke di Corigliano Rossano.

L’ulteriore appello è rivolto al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a cui il paziente ha scritto una lettera una lettera al fine di istituire nel presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano il servizio. Molte le spese a carico del servizio sanitario regionale e i disagi per i pazienti costretti ad emigrare altrove anche per la diagnostica. Si tratta di pazienti fragili, spesso in condizioni economiche precarie e che vivono con il sussidio dell’indennità di accompagnamento. Ma le spese sono tante: tra viaggi, assistenza, e pernottamenti.

Gli ospiti della puntata saranno: Saverio Forciniti, paziente oncologico e Carlotta Macini, paziente oncologica ospedale spoke di Corigliano Rossano. Interviste esterne al direttore della divisione di Oncologia dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano Angelo Pomillo e alla responsabile della sezione Inca- Cgil Maria Aversente.