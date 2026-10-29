Gli arresti domiciliari del primo cittadino, le contestazioni della Dda e la mobilitazione in sua difesa: nel format condotto da Pier Paolo Cambareri un approfondimento sugli sviluppi giudiziari e sul clima nella Sibaritide, con testimonianze e analisi. Appuntamento alle 15 su LaC Tv

Un sindaco agli arresti domiciliari, un’inchiesta che accende i riflettori sui rapporti tra politica e criminalità organizzata, una comunità che si divide tra le contestazioni investigative e una vasta mobilitazione in difesa del proprio primo cittadino. È la vicenda che attraversa Corigliano Rossano e la Sibaritide, dove il caso di Flavio Stasi continua a suscitare interrogativi, prese di posizione e reazioni che vanno ben oltre i confini locali.

A Dietro i fatti – News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torneremo sulla vicenda partendo proprio da Corigliano Rossano, con il nostro inviato Matteo Lauria, per ricostruire gli sviluppi del caso e il clima che si respira sul territorio. Spazio anche all’esperienza di Marcello Manna, già sindaco di Rende, che offrirà una testimonianza legata alla propria vicenda pregressa, per allargare lo sguardo sulle difficoltà e sulle implicazioni che possono investire un amministratore pubblico quando finisce al centro di un procedimento giudiziario.

Ma il racconto si concentrerà, insieme al giornalista Antonio Alizzi, anche sulle risultanze investigative della Direzione distrettuale antimafia e sull’attività di contrasto alla criminalità organizzata. Un approfondimento necessario per distinguere gli elementi raccolti dagli inquirenti dalle responsabilità che dovranno essere eventualmente accertate nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie riconosciute a ogni indagato.

Intanto, sul fronte sociale e sui mezzi di informazione, si allarga il fronte di solidarietà nei confronti di Stasi. Una mobilitazione che pone una questione centrale: come tenere insieme la necessità di contrastare la criminalità organizzata, il diritto alla legalità e il rispetto delle garanzie individuali, senza trasformare le contestazioni giudiziarie in condanne anticipate.

È su questo equilibrio delicato, tra indagini, politica e reazione della comunità, che si concentrerà la puntata di oggi, per leggere ciò che sta accadendo nella Sibaritide senza fermarsi alla superficie delle notizie.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.