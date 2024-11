A Catanzaro sta per nascere il più grande presidio sanitario della regione e, molto probabilmente, uno dei più grandi del mezzogiorno: la Dulbecco.

Questa grande azienda ospedaliera sarà il frutto dell’accorpamento dell’ospedale Pugliese con il policlinico universitario della Magna Grecia. Sulla carta sono tutti d’accordo, forze politiche, istituzioni e società civile, ma sta veramente andando tutto verso la direzione giusta?

Pasquale Motta ne parlerà con i suoi ospiti nella puntata odierna di Dentro la notizia, la striscia di approfondimento di LaC Tv che va in onda tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle 14.30, dopo il Tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Inizio alle ore 14.30.