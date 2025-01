Oggi alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play, sessantaquattresima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della 64ma puntata l'avvocato Antonello Talerico, consigliere regionale di Forza Italia, nonché consigliere comunale di Catanzaro. Alle ultime elezioni amministrative Talerico fu candidato a sindaco: da alcuni mesi, dopo aver sostenuto politicamente l'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita, ha aderito al partito azzurro ed ha deciso di collocarsi tra i banchi dell'opposizione. Duri i giudizi sulla realtà della città capoluogo, ritenuta priva di visione strategica, e quindi sull'operato del primo cittadino. Rispetto alla situazione politica regionale Talerico ha elogiato l'azione del presidente Occhiuto ed è convinto che lo stesso si ricandiderà per chiedere ai Calabresi un secondo mandato. Preoccupate le valutazioni sulla stato della giustizia in Italia, soprattutto in riferimento ai tentativi già attuati, o in corso di definizione, di riforma del sistema.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.