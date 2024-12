Oggi, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventitreesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventitreesima puntata è dedicata alla presentazione e relativa sigla dell'Accordo Quadro "Cibo per la Vita" tra Polo di Innovazione Alimentare Future Food Med e Banco Alimentare, avvenuta la mattina del 4 dicembre nella sede di Confindustria Vibo Valentia. Hanno preso parte al confronto a più voci Rocco Colacchio, presidente del Polo di Innovazione Alimentare nonché di Confindustria Vibo Valentia; Mariateresa Russo, professore ordinario all'Università Mediterranea di Reggio Calabria e responsabile scientifico dei Future Food Med; Giovanni Bruno, presidente nazionale del Banco Alimentare; Gianni Romeo, direttore del Banco alimentare della Calabria; Domenico Monardo, presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Vibo Valentia. Nel corso della puntata è stato intervistato anche Nuccio Caffo, presente all'iniziativa, Ceo dell'omonimo gruppo che ha la leadership nazionale nel comparto degli amari, ed è espressione di produzioni di filiera che costituiscono il fiore all'occhiello dell'imprenditoria meridionale. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.