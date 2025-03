Lunedì 24 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantaquattresima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantaquattresima puntata Nicola Cilento, presidente dell'associazione di produttori Coab specializzata nella raccolta e lavorazione di agrumi (in particolare clementine, ma anche arance e limoni), nonché di pesche e di nettarine. Cilento è stato, tra l'altro, vice presidente nazionale ed anche presidente Calabria di Confagricoltura. La Coab, dotata di impianti modernissimi, è situata a Corigliano-Rossano e quindi fa riferimento alla vasta produzione agrumicola e frutticola della Piana di Sibari. La Coab, cui aderiscono diverse decine di soci, riesce a garantire grande qualità delle produzioni, logistica e packaging, ma anche la massa critica necessaria per poter affrontare i mercati nazionali ed esteri, a partire dalla gdo. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play