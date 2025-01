Rischi alti per i giovani ma le autorità mettono in campo strategie di contrasto efficaci. Oggi alle 13 LaC Tv vi porterà nel Centro operativo per la Sicurezza cibernetica in Calabria

Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa cyberbullismo. Un fenomeno in forte crescita tra le nuove generazioni di giovani sempre più fragili e privi di empatia che nascondono una bassa autostima dietro una presunta ricerca di supremazia.

Alcuni esempi di cyberbullismo sono le minacce, le calunnie, gli insulti, la diffusione di video imbarazzanti, il furto d'identità, fino alla creazione di falsi profili e di false immagini. Le conseguenze per chi subisce cyberbullismo sono ancora più psicologicamente devastanti del bullismo: si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Quali le misure di prevenzione? Come difendersi? Ne parliamo oggi a Dentro la Notizia, insieme ad Elisa Barresi in diretta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Calabria. Ai nostri microfoni, il dottor Mario Lanzaro, Primo Dirigente della Polizia di Stato. Contributi esterni a cura di Rossella Galati. La conduzione è affidata a Francesca Lagoteta.

Appuntamento alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming su LaC Play.