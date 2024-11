La passione per la scrittura, un amore nato fin da quando era bambina e che è riuscita a tradurre in realtà pubblicando i suoi libri. È la storia della scrittrice vibonese Antonella Daffinoti, originaria di Pernocari, frazione di Rombiolo. Sarà lei a raccontarci come nasce un libro, nella nuova puntata di LaC Storie.

Nella sua ultima pubblicazione, dal titolo “Connessione mentale”, Antonella ha voluto coinvolgere l’artista Pantaleone Rombolà, utilizzando in particolare i suoi disegni per tradurre in immagini la tessitura semantica. Tutto questo nella nuova puntata del programma curato da Saverio Caracciolo, in onda mercoledì 28 giugno alle ore 21:00 su LaC Tv – canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. Sarà possibile poi vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.