L'impegno del Corecom per i minori e gli utenti dell'informazione al centro di Dentro la Notizia. Pier Paolo Cambareri dagli studi di LaC Tv si collegherà con Lamezia Terme dove il nostro inviato Nico De Luca sarà in compagnia di Fulvio Scarpino, criminologo, Antonio Viscomi, docente dell'Università Magna Graecia, e Carola Barbato, giornalista. L'appuntamento con la nuova puntata della trasmissione d'approfondimento Dentro La Notizia è per le 14.30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.