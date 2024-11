Un'opportunità per conoscere da vicino il futuro della città e le sue visioni per il cambiamento. L’appuntamento con il programma condotto da Pier Paolo Cambareri è per le 14.30 su LaC Tv

Oggi a Dentro la Notizia Francesco Muzzopappa. Pier Paolo Cambareri intervisterà il candidato sindaco per la coalizione di centro a Vibo Valentia nella corsa per la fascia tricolore in programma a giugno. Un'opportunità per conoscere da vicino il futuro della città e le sue visioni per il cambiamento. L’appuntamento è per le 14.30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

