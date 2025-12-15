È tempo di bilanci per il Comune di Vibo Valentia. E oggi, alle ore 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play), Dentro la Notizia ospita il sindaco Enzo Romeo per un confronto diretto su ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare per la città capoluogo e l’intero Vibonese. È l’avvio di un viaggio del format di LaC nelle principali città calabresi per comprendere su quali basi gli amministratori locali muoveranno il passo per ridisegnare il futuro dei propri territori.

Per il Vibonese, il 2025 si chiude tra sfide annose (ancora aperte) e segnali di ripartenza, a cominciare dalla riapertura del teatro comunale, struttura attesa da oltre vent’anni e finalmente pronta a inaugurare la sua prima stagione culturale nel segno della qualità. Un progetto che il sindaco stesso ha definito nei giorni scorsi «simbolo di rinascita culturale e sociale per la città».

Sul versante del decoro urbano e della rigenerazione degli spazi pubblici, l’amministrazione ha avviato interventi mirati nel centro storico e nelle frazioni, ma restano criticità strutturali legate a manutenzione di strade, aree verdi e servizi – temi che emergono con forza anche nel dibattito politico locale.

Uno dei nodi più discussi riguarda la sanità territoriale, tra esigenze di servizi più vicini ai cittadini e la difficile gestione delle strutture ospedaliere. Nel corso del 2025 sono state denunciate difficoltà serie nella copertura dei servizi sanitari e nella disponibilità di personale, con ripercussioni sulla fruizione delle prestazioni sanitarie; mentre sul piano istituzionale cresce la tensione attorno alla Provincia di Vibo Valentia: diversi Comuni dell’area delle Serre hanno avviato l’iter per lasciare l’ente e tornare sotto l’egida di Catanzaro, segnalando disservizi e l’assenza di infrastrutture efficienti come motivazioni per il cambio di appartenenza territoriale. Un fenomeno che solleva interrogativi preoccupanti sulla coesione istituzionale e sulla rappresentatività politica dell’intero territorio, già oggetto di critiche per la scarsa presenza di rappresentanti vibonesi negli organismi decisionali regionali.

Altro tema che sarà al centro della puntata è lo sviluppo economico e sociale: da un lato le spinte per la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e sociali; dall’altro la difficile congiuntura di un territorio segnato da livelli di tassazione elevati e da lunghe fasi di stagnazione economica.

Nel corso del format ci sarà infine spazio alla visione di prospettiva: quali strategie per attirare investimenti produttivi? Quale ruolo per i giovani nella città e nelle aree interne? Come contrastare lo spopolamento e la fuga di competenze? Il sindaco Romeo risponderà senza filtri alle domande di Pier Paolo Cambareri in una puntata che promette di tagliare il traguardo dell’anno con un quadro chiaro delle priorità e delle sfide che attendono Vibo Valentia nel 2026.