Si può contrastare il problema dello spopolamento nei piccoli paesi della nostra regione? Ad Acquaformosa, in provincia di Cosenza, una soluzione è stata trovata grazie ai progetti d'accoglienza e inclusione degli stranieri. Con Dentro la Notizia, la striscia di informazione quotidiana di LaC Tv, saremo in diretta proprio dal piccolo borgo, per sentire le voci di chi ha vissuto questo piccolo miracolo. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato sul posto Salvatore Bruno che avrà come ospite l'ex sindaco Giovanni Manoccio. In collegamento anche il giornalista Franco Laratta. Nel corso della puntata sentiremo anche il parere dell'attuale sindaco e inoltre del primo cittadino di Cerzeto, oltre alla voce di Mimmo Lucano. Appuntamento dunque alle 14:30 su LaC Tv.

