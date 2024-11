Nuova puntata di Dentro la notizia - in diretta dai territori, il format condotto da Pasquale Motta. Il titolo della trasmissione odierna è "Corigliano-Rossano rivuole il suo tribunale". Qualche anno fa un provvedimento di spending review portò alla chiusura del Tribunale di Rossano. Tutte le funzioni furono trasferite a Castrovillari. Le proteste della cittadinanza, delle istituzioni del territorio, dell'avvocatura furono vane. Da allora è cambiato tutto.

La fusione tra Corigliano e Rossano ha dato vita alla terza città della Calabria. La richiesta di riapertura del Tribunale cittadino si fa sempre più stringente. E, d'altronde, la terza città della Calabria può rimanere senza un presidio giudiziario? Di questo parleremo oggi nella diretta da Corigliano-Rossano alle 14:30 che andrà in onda dall'ex presidio di Giustizia nel centro storico di Rossano.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Inizio alle ore 14.30.