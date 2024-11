L'idea di raggruppare in un'unica città Cosenza, Rende e Castrolibero è ancora molto discussa. Alla proposta di legge per la fusione dei tre comuni manca un ultimo passaggio nella I Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale. Dopo la risoluzione, il testo sarà licenziato. Tra gli amministratori locali, c'è chi si oppone e chi appoggia questa unione, ma gli abitanti di Cosenza, Rende e Castrolibero cosa ne pensano? Quali sono i reali pro e i contro della fusione? Ne parleremo nella puntata di oggi di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato da Cosenza Salvatore Bruno che avrà ospiti Angelo Gangi, presidente del Consiglio comunale di Castrolibero; Paolo Palma, presidente dell'associazione Dossetti; Eugenio Aceto, ex consigliere comunale di Rende. In collegamento con lo studio anche Antonello Barbieri dell'associazione nazionale Fusione dei comuni.

