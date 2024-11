Da Reggio il viaggio di Blu Calabria, in onda oggi alle 14.30 su LaC Tv, prosegue la sua navigazione verso Nord, alla scoperta degli ultimi due Parchi Marini della Calabria: lungo la costa dei Gelsomini e fin dentro la Baia di Soverato, per rubare angoli inediti di questo tratto di Ionio calabrese. Si dice che chiunque sia passato sotto questo cielo che si ricongiunge al mare appena sopra la linea dell'orizzonte, non sia più riuscito a dimenticarlo. Questi sono luoghi dalla bellezza selvaggia che da secoli dominano lo Ionio dall'alto e ne fanno un mare unico al mondo.

Trovare parole che descrivano il miracolo che si ripete ogni giorno davanti agli occhi è davvero difficile. Questo è il blu più profondo ed indecifrabile del mediterraneo. Tra gli ecosistemi più belli e fragili al mondo, le acque dello Ionio da sempre accolgono specie animali che scelgono queste rive per riprodursi. I cavallucci marini e le tartarughe sono tra gli esemplari più esposti ai rischi costituiti da inquinamento e pesca selvaggia. Studiosi, sub professionisti, volontari e semplici appassionati ci rivelano però che negli ultimi anni l'attenzione per le criticità che interessano questi esemplari sarebbe sempre più alta.

Attraccata nel porto dello Stretto la barca a vela di Arianna e Francesco è pronta per rivolgere la prua verso le acque libere del Mediterraneo e fornire dati sullo stato di salute del nostro mare. L'esempio di chi ha fatto di una grande passione il lavoro di una vita. Infine, l'esclusivo racconto dell'attività della Guardia Costiera: dal salvataggio di vite umane, alla tutela dell'ambiente marino, gli “angeli del mare” ci portano a bordo delle loro motovedette per mostrarci il duro ed incessante compito in difesa di questo meraviglioso blu.



