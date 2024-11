Il maltempo ha quasi distrutto la costa lametina. Parte dell’area ciclo pedonale del centro di Falerna Marina è crollata, mentre a dicembre vi erano già stati danni gravissimi sul litorale tra Gizzeria e Nocera Terinese. E anche in queste ultime ore ci sono stati ulteriori danni. Si fa forte, dunque, la necessità di intervenire e di farlo in maniera complessiva. Da tener conto poi che vi sono lavori appaltati da oltre cinque anni per un intervento integrato di difesa costiera per tutto il tratto del litorale interessato ma che non sono mai partiti.

