Lunedì 10 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantottesima puntata di "Calabria in volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Ospite dell'ottantottesima puntata l'avvocato Enrico Mazza, presidente di Digital@B Mia Aps, Centro di ricerca e studi di servizi avanzati per l'innovazione e le transizioni digitali e ambientali. L'oggetto dell'intervista è molto importante, se non addirittura strategico, per il presente e il futuro delle aziende italiane e quindi calabresi, in quanto riguarda gli adempimenti obbligatori in tema di "Crisi d'Impresa" e "ESG". In particolare l'avvocato Mazza si è soffermato sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità. Si tenga ben presente che questi nuovi modelli disegnati dalle norme europee e nazionali impattano fortemente non tanto e non solo su aspetti giuridico-burocratici, ma anche, ad esempio, sul tema basilare del merito creditizio, nonché della partecipazione a bandi pubblici, o del coinvolgimento in reti di imprese e/o subappalti. In questo contesto si apre anche il tema delle certificazioni necessarie. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.