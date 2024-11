Venerdì 11 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentunesima puntata di Imprenditori in Volo, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). Imprenditori in volo è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentunesima puntata l'architetto Simona Bruni, direttrice dei Musei di Lamezia Terme e di Gioia Tauro, quest'ultimo in corso di riapertura dopo importanti lavori di ristrutturazione. Siamo di fronte a due importanti musei archeologici statali facenti capo alla Direzione regionale Musei Calabria. L'archeologia è uno dei più importanti patrimoni culturali e identitari di cui dispone la Calabria, tra parchi e appunto strutture museali. L'agroalimentare, l'enogastronomia, il turismo, l'istruzione e la formazione, la ricerca storiografica e altri comparti del tessuto economico-sociale hanno una stretta connessione con le radici culturali, e proprio nell'archeologia possono trovare una leva di sviluppo formidabile. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.