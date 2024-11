Saremo in diretta da Roma e Cosenza per parlare del destino di centinaia di lavoratori calabresi in bilico. L'appuntamento è alle 14:30 su LaC Tv

Il destino di centinaia di lavoratori calabresi in bilico. Sarà questo il tema al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, la striscia quotidiana d'informazione a cura della redazione di LaC News24. Il mondo del lavoro è alle prese con una crisi senza precedenti, e la situazione dei lavoratori Amaco si aggiunge alle tante vertenze dei lavoratori calabresi, dai call center alle aziende che chiudono.

Con Dentro la Notizia saremo in diretta da Roma e Cosenza, con nostri inviati Giusy Criscuolo e Salvatore Bruno. Tra gli ospiti, Daniele Carchidi di Slc Cgil nazionale e Fernando Caldiero, curatore fallimentare Amaco. E poi le voci dei lavoratori. In studio Pier Paolo Cambareri. L'appuntamento è alle 14:30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.