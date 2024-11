Fondatore di Independent Republic, il suo brand vanta oggi collaborazioni come quella con Alessandro Del Piero. Appuntamento stasera alle 21:30 su LaC Tv

Nella prossima puntata di "Storie che insegnano" conosceremo la storia di Domenico Mazzotta. Da Soriano al successo globale, Domenico racconta il suo viaggio incredibile: fondatore di Independent Republic, ha rivoluzionato il mondo della moda con un approccio unico, mescolando arte, cultura e un forte spirito di indipendenza. Un'avventura che inizia con una viralità sul web e lo porta a collaborazioni stellari, come quella con Alessandro Del Piero.

Un'esempio di come tenacia, determinazione e creatività possano trasformare i sogni in realtà. Di tutto questo parleremo con lui a "Storie che insegnano". L'appuntamento è questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.