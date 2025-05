Martedì 20 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centoundicesima di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24. Replica su LaC on Air, canale 17 del digitale terrestre, mercoledì 21 maggio alle ore 22.00.

Ospiti della centoundicesima puntata Jan Toth, product manager di Smartwings, compagnia aerea della Repubblica Ceca, e Tiziana Ferragina responsabile nuove rotte di Sacal. Dalla fine di maggio volo diretto quotidiano Lamezia Terme - Praga, la bellissima capitale boema. Un nuovo passo in avanti, da parte di Sacal, per il rafforzamento dei collegamenti fra la Calabria e tante mete internazionali. Si tenga presente che per l'unico volo quotidiano garantito da Smartwings dal Sud Italia per Praga è stato scelto proprio l'aeroscalo lametino. Turismo, scambi economici e culturali, opportunità reciproche di crescita: queste le parole chiave di un'intervista che ha fatto il punto anche su altre fondamentali rotte. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.