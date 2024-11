Sabato 9 novembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) diciottesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La diciottesima puntata avrà come protagonista un incontro con l'imprenditrice agricola lametina Innocenza Giannuzzi che, assieme ad altri colleghi, ha subito gli effetti dannosi della recente alluvione che ha colpito il Lametino. L'azienda Neocastrum, infatti, specializzata non solo in agricoltura da filiera corta, ma anche in trasformazione dei prodotti agricoli e in ricettività turistica, è stata inondata dall'acqua piovana caduta in quantità abnormi e dal fiume di fango, melma e detriti generato dall'esondazione dell'Amato e di altri corsi d'acqua che normalmente sfociano nel Mar Tirreno. Dai nodi primari dell'emergenza (prevenzione in primis) si è passati però alla ferma volontà di ripresa delle attività e alle prospettive del connubio sempre più solido e promettente esistente fra agricoltura e turismo. Un turismo "slow" e sostenibile, immaginato per quanti amano la vita in campagna e all'aria aperta, pur potendo godere di una centralità geografica ideale per visitare tante luoghi straordinari della Calabria centrale, ricchi di storia e di culture antiche. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.