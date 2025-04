Anche la Calabria spera nei negoziati. E anche gli industriali calabresi attendono segnali positivi sull'asse Roma-Whashington nella consapevolezza che senza mediazioni la guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti sia destinata a danneggiare, e pesantemente anche, l'economia reale della nostra regione. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio il presidente regionale di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, con il quale faremo il punto non soltanto sulle aspettative di Confindustria rispetto alla partita economica che s'è appena aperta, ma anche sul reale stato di salute dell'economia calabrese che mostrava (prima dei decreti attuativi vergati da Donald Trump), importanti segnali di ripresa anche in chiave di esportazione.

Nel corso del format si parlerà inoltre di infrastrutture e Alta velocità, di legalità e contrasto alla criminalità che sembra aver rialzato la testa con l'attentato intimidatorio, a Villa San Giovanni, ai danni della famiglia Ionà.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e anche sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.