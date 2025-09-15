La città di Reggio Calabria è in pieno fermento e Dentro la notizia, il format di LaC News24, accenderà oggi i riflettori sul "Lungomare più bello d’Italia", che sta vivendo in queste ore momenti intensi e carichi di energia. La nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri sarà interamente dedicata ai grandi eventi che stanno trasformando lo Stretto in un palcoscenico a cielo aperto, capace di coniugare tradizione, identità e attrattiva turistica. Protagonista è indubbiamente “Scirubetta”, la grande festa del gelato artigianale, giunta alla quarta edizione. Un appuntamento di caratura internazionale che sta portando a Reggio decine di maestri gelatieri provenienti da ogni parte del mondo: degustazioni, talk tematici e incontri dedicati alla filiera e al turismo enogastronomico fanno di Scirubetta non solo una festa di sapori, ma anche un’occasione per parlare di sviluppo e opportunità per il territorio.

Nel segno della tradizione e della spiritualità, la città si è anche stretta attorno alla Madonna della Consolazione, patrona di Reggio, le cui celebrazioni religiose e i riti popolari hanno reso il centro storico teatro di un grande abbraccio collettivo, capace di attrarre migliaia di fedeli e visitatori da tutta la Calabria e oltre. A fare da colonna sonora, la nona edizione del Reggio Live Fest, curato dal promoter Ruggero Pegna. Sette giorni di concerti in Piazza Indipendenza con artisti di rilievo nazionale e internazionale che stanno trasformando la città in uno dei principali poli musicali del Sud Italia. E a raccontare questo vortice di eventi sarà oggi proprio Dentro la notizia, grazie ai contributi dell’inviata Elisa Barresi e del giornalista Silvio Cacciatore. Ospiti in esterna Paolo Brunetti (vicesindaco di Reggio Calabria), Angelo Musolino (presidente Conpait) e lo stesso Ruggero Pegna.

L’appuntamento è per le ore 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) e in streaming e on demand su LaC Play.