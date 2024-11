Insieme al centrocampista del Catanzaro ci saranno il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, Daniele Faggiano e Mario Palmieri per discutere del quinto turno del campionato di Serie B. In collegamento il giornalista Nicola Binda

Quinta puntata di 11 In Campo questa sera alle ore 21.00. Con la partecipazione di Nicola Binda e Mario Palmieri. Ospiti: Ciro Polito direttore sportivo Bari, Daniele Faggiano direttore sportivo e Dimitrios Sounas centrocampista Catanzaro. Partner importanti per una puntata incandescente per parlare del favoloso campionato di serie B.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.