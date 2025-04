L’iniziativa del sodalizio rappresenta un modello concreto di accoglienza e sostegno per le persone con disabilità. Approfondimento alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Il progetto “CasAmica”, realizzato in sinergia con il Comune di Cosenza, conquista la ribalta e l’attenzione mediatica regionale: rappresenta infatti un modello concreto di accoglienza e sostegno per le persone con disabilità, un modello che sarà al centro oggi della puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ne parleremo con Adriana De Luca, presidente dell’associazione “Gli altri siamo noi” da anni impegnata nel promuovere inclusione, integrazione e solidarietà. Sarà anche un’occasione per riflettere sull’attualità dell’insegnamento di papa Francesco, che ha invitato credenti e non credenti, durante il suo pontificato, a mettere al centro gli ultimi, i bisognosi, i dimenticati. Tra testimonianze e analisi, sarà un viaggio nel cuore di un impegno che parla il linguaggio dell’amore concreto e della giustizia sociale. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.