Come ogni anno, il 23 marzo si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale (GMM2023), dedicata al mondo della meteorologia e ai suoi temi più attuali.

Il World Meteorological Day viene organizzato il 23 Marzo in tutto il mondo, una giornata-evento che si è regolarmente svolta in tutti gli Stati membri con uno slogan di volta in volta differente rappresentativo di una tematica di particolare interesse ed attualità.

In occasione di questo evento Dopo la notizia si collegherà in diretta con il Salone D’Onore del Coni di Roma dove si terrà la celebrazione Di The future of Weather, Climate and Water across Generations – Il futuro di Tempo, Clima ed Acqua attraverso le Generazioni. La GMM2023 è rivolta non solo agli esperti del settore ma anche agli studenti di ogni ordine e grado, agli amatori ed ai cittadini curiosi. È una giornata-evento sugli argomenti più attuali del cambiamento climatico.

In studio invece il tenente colonnello Massimo Alligri comandante del distaccamento aeronautico di Montescuro. In collegamento il colonello Luca Graniero dello Stato Maggiore Aereonautica e il generale Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia, Rappresentante Italiano presso l'organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e Responsabile del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare.

L'appuntamento con il programma condotto da Pasquale Motta è fissato come al solito alle 14:30.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.