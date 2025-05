Continua il ciclo di interviste ai candidati a sindaco del Comune di Rende. Ospite della nuova puntata di Dentro la Notizia – Speciale Elezioni, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, è Luciano Bonanno, ex vicepresidente del Consiglio comunale e oggi alla guida di un progetto civico che si definisce “libero e giovane”.

Sanità, inclusione, ambiente, infrastrutture e partecipazione: al centro dell’intervista il programma di Bonanno per Rende, con proposte collegate alla costruzione del nuovo policlinico accanto all’Università, il centro per minori autistici, la riqualificazione dei torrenti urbani e la volontà di costruire una classe dirigente nuova e competente.

Un faccia a faccia diretto e concreto, per conoscere idee, visione e metodo di uno dei protagonisti della corsa al Comune. Dopo Bilotti, Ghionna e Principe, un altro appuntamento da non perdere: alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.