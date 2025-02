Mercoledì 12 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantanovesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantanovesima puntata un opinionista e politico di lungo corso: Franco Cimino, catanzarese, già docente presso gli Istituti superiori, e già segretario provinciale della Democrazia Cristiana, quando la "balena bianca" era al centro delle vicende del Paese ad ogni livello. Una chiacchierata sul rapporto tra emergenze economico-sociali e ruolo della politica con la "P" maiuscola. I diritti costituzionali, sanciti dalla Carta Repubblicana, e la realtà quotidiana carica di problemi irrisolti. Ragionare sulla vita politica è propedeutico per ogni altro tipo di approccio alle problematiche più attuali e spesso causa di drammi sociali. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play