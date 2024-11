Appuntamento alle 22.30 con la 26esima puntata del format ideato e condotto da Roberto Saverino. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Nella puntata numero 26 di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, in evidenza il torneo di Eccellenza che si appresta a scrivere i primi verdetti e riflettori puntati sulla Digiesse Praia Tortora, reduce dal salto di categoria.

Gli ospiti

Con Roberto Saverino ci saranno il difensore Fabio De Nisi e il portiere Lorenzo Spagnulo, entrambi della Promosport, nonché il difensore della Digiesse Praia Tortora, Gaetano Bertini.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.