In un momento in cui il governo, e i membri dell’esecutivo di Giorgia Meloni, fanno di tutto per crearsi un’opposizione, con frasi in libertà e provvedimenti per certi versi discutibili, Perfidia riaccende i riflettori proprio sull’attualità politica e si mette alla ricerca della perduta opposizione a Giorgia.

Antonella Grippo, autrice e conduttrice del talk politico più caldo del piccolo schermo, giunge così al finale di stagione dopo aver analizzato vizi e virtù della politica italiana, divisa tra il governo identitario di Fratelli d’Italia e l’effetto Schlein del Partito democratico, in un panorama avvelenato dall’irrisolto rapporto conflittuale tra politica e magistratura.

“Dove sta Zazà” è il titolo della puntata in cui la giornalista di Sapri discuterà con Pietro Senaldi, Condirettore di Libero, l’editorialista Augusto Bassi, l’avvocato Carlo Taormina, il senatore del Movimento 5 stelle Ettore Licheri, l’ex magistrato Antonio Ingroia, il sindacalista della Uil Roberto Castagna, il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, il consigliere regionale in quota Partito democratico Raffaele Mammoliti, e Walter Maccari Dirigente socialista.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.