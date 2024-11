Il sogno infranto di un'eccellenza agroalimentare che languisce nell'oblio a Lamezia Terme. Oggi a Dentro la Notizia alle 14:30 ci occuperemo della Fondazione Terina. Tanti milioni di euro negli anni sono stati investiti ma la promessa di innovazione è svanita nel nulla. Andremo a scoprire e capire il triste destino di un progetto che rischia di trasformarsi in un'amara delusione nella trasmissione di approfondimento condotta da Pier Paolo Cambareri. Con lui in studio il vicedirettore di LaC News24 Pablo Petrasso e Franco Laratta in collegamento. Ospite dell'inviata Cristina Iannuzzi, da Lamezia, l'ex presidente della Fondazione Terina Gennarino Masi.

