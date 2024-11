Francesco Marasco e Giovanni Marcianò sono fra gli allenatori emergenti e saranno entrambi ospiti di Roberto Saverino nella puntata numero 24 di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Come sempre immagini, commenti e approfondimenti sui campionati, sulle varie realtà e sulla figura dell’allenatore

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.