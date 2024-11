I disagi per la chiusura della galleria Limina con i lavori che dureranno circa 18 mesi fino a ottobre 2025. Chiusura che costringerà gli automobilisti a percorrere un percorso alternativo mentre l'estate è ormai alle porte. Enrico De Girolamo dagli studi di LaC Tv si collegherà con Mammola dove il nostro inviato Tonino Raco sarà in compagnia di Maurizio Reale, vicepresidente Jonica Holidays Consorzio albergatori Riviera dei Gelsomini e di Stefano Raschellà, sindaco di Mammola. Collegato tramite Skype Domenico Curcio, responsabile gestione rete Anas. L'appuntamento con la nuova puntata della trasmissione d'approfondimento Dentro La Notizia è per le 14.30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.