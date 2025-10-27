Un centro accreditato ma non convenzionato, famiglie costrette a pagare cure che dovrebbero essere garantite dal servizio sanitario, dipendenti che temono per il proprio futuro e una burocrazia che continua a bloccare tutto. È la storia del Centro clinico Don Mottola Medical Center di Drapia, nel Vibonese, al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda oggi alle 13 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play).

Ospite in studio Soccorso Capomolla, amministratore della struttura, mentre Cristina Iannuzzi, giornalista di LaC News24, sarà in collegamento dal centro di Drapia per raccogliere le voci dei familiari dei pazienti e degli operatori sanitari.

Il Don Mottola è una struttura sanitaria accreditata dalla Regione Calabria per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie, riabilitative e di Rsa medicalizzata: 20 posti letto per la riabilitazione intensiva, 20 per l’assistenza residenziale e oltre 5.000 prestazioni annuali in regime diurno. Un presidio moderno e funzionale che, tuttavia, non ha ancora ottenuto la convenzione con l’Asp di Vibo Valentia, condizione indispensabile per il rimborso delle prestazioni.

Il paradosso è evidente: l’accreditamento certifica la qualità e i requisiti della struttura, ma senza convenzione il costo delle cure ricade interamente sulle famiglie. Molti, pur di assistere i propri cari, hanno dovuto indebitarsi o perfino vendere la casa.

Intanto, i 61 dipendenti vivono nell’incertezza. Le proteste davanti alla sede dell’Asp e alla Cittadella regionale si ripetono da mesi. Capomolla e gli operatori denunciano l’inerzia amministrativa che tiene bloccati circa 6 milioni di euro destinati alla rete territoriale vibonese, mai effettivamente impiegati per attivare il servizio.

Un nodo che mette in luce una delle contraddizioni più gravi della sanità calabrese: strutture accreditate ma inutilizzabili, pazienti costretti a spostarsi per centinaia di chilometri, famiglie abbandonate a se stesse. E dietro le carte e le delibere mancate, ci sono persone reali, con nomi, volti e sofferenze quotidiane.

La puntata di oggi di Dentro la Notizia cercherà di fare chiarezza: perché l’Asp non firma la convenzione? Quali responsabilità ricadono sui commissari straordinari e sulla Regione? E soprattutto, cosa accadrà ai pazienti e ai lavoratori del Don Mottola se l’impasse non verrà risolta?

Un’inchiesta in diretta per raccontare la distanza – spesso drammatica – tra i diritti sanciti e quelli realmente esigibili.

