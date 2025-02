Lunedì 24 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) l’ottantaduesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantaduesima puntata Giacomo Mancini Junior, già parlamentare e assessore regionale, nipote dell'omonimo segretario nazionale del Psi che fu ministro della Sanità e dei Lavori Pubblici nonché sindaco di Cosenza per dieci anni. Ci sono politici calabresi che hanno lasciato il segno: è il caso di Giacomo Mancini, nato nel 1916 e morto nel 2002, deputato per dieci legislature, leader socialista autonomista, protagonista della politica nazionale negli anni Sessanta e Settanta, nonché di quell'esperienza di centrosinistra, condivisa da Dc e Psi, che ebbe un notevole impatto riformatore sulla società italiana. Ma l'azione di Giacomo Mancini si dispiegò anche in Calabria e a Cosenza: è noto, ad esempio, come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con un tracciato che attraversa una città di Cosenza che altrimenti sarebbe rimasta isolata dalle grandi vie di comunicazione, fu una delle sue intuizioni politiche. Mancini fu sindaco di Cosenza tra l'85 e l'86 e poi dal 1993 al 2002, quando il suo ruolo nazionale si era ormai affievolito, benché sia stato sempre una personalità molto ascoltata e stimata anche per il livello di elaborazione politico-culturale. I Cosentini, anche al di là dei diversi schieramenti politico-ideali, lo hanno amato ed oggi una statua bronzea collocata a poche decine di metri da Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, lo ricorda con affetto. Della figura di Giacomo Mancini Senior, ed anche della vicenda che sta mettendo al centro proprio il posizionamento della statua bronzea, ne parla il nipote Giacomo Mancini Junior, vice presidente della Fondazione nata per ricordare l'illustre nonno. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.